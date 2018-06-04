Доба на Донбасі: бойовики вдарили з важкої артилерії по Талаківці, одного окупанта знищено

Сьогодні, близько 04:30 противник застосував 82мм міномети в районі населеного пункту Зайцеве.

Минулої доби, 3 червня, найбільш активні бойові дії в зоні проведення операції Об’єднаних сил тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединське.

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Як повідомляє прес-центр ООС, російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122мм та мінометів калібром 120мм і 82мм. У штабі зазначають, що українські військові «вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення».

«Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері, близько 21:00 ними з гармат калібру 152мм був обстріляний населений пункт Талаківка. Терористи випустили по селищу міського типу не менше трьох снарядів. На щастя, постраждалих немає. Дані щодо руйнувань уточнюються. Під час бойових дій минулої доби у складі Об’єднаних сил втрат немає», – йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними розвідки, противник поніс втрати: одного окупанта знищено.

«Поточної доби, 4 червня, обстановка на лінії зіткнення залишається без змін. Близько 04:30 противник застосував 82мм міномети в районі населеного пункту Зайцеве та на такі провокаційні дії отримав адекватну відповідь», – додали у штабі.