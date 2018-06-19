Бойовики обстріляли санітарну машину 93-ї ОМБр на Донбасі

Під час обстрілу окупанти застосували 120-мм та 82-мм міномети, станкові гранатомети СПГ-9, гармати БМП-2 та великокаліберні кулемети НСВ "Утьос".

У понеділок, 18 червня, бойовики російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі обстріляли санітарну машину медиків 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні Бригади на сторінці у Facebook. Згідно з інформацією, обстріл тривав з 16:22 до 20:10. Окупанти застосували 120-мм та 82-мм міномети, станкові гранатомети СПГ-9, гармати БМП-2 та великокаліберні кулемети НСВ "Утьос". По позиціях бригади було випущено понад 30 мінних снарядів. "Нехтуючи законами міжнародного військового права, терористи пошкодили своїм вогнем санітарну машину медиків бригади", - повідомили у 93-й ОМБр. Читайте такожБойовики вчора порушували "режим тиші" на всіх напрямках: 5 окупантів поранено У результаті вчорашнього обстрілу втрати серед особового складу відсутні. Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу було поранено українського військового.

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