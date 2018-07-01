На Луганщині українські військовослужбовці взяли під контроль населений пункт Золоте-4 - Тимчук

Координатор групи «Інформаційний спротив» наголосив, що операція зі звільнення села була проведена без порушень Мінських домовленостей.

У Луганській області українські військовослужбовці взяли під контроль населений пункт Золоте-4.

Про це координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«За оперативними даними групи ІС, наприкінці червня ц.р. ротою глибинної розвідки одного з підрозділів зі складу резерву Об'єднаних сил була проведена вдала операція зі звільнення і взяття під контроль чергової важливої адміністративної одиниці - населеного пункту Золоте-4 », - зазначив він.

Тимчук додав, що завдяки вмілому і професійного керівництва командування батальйону, рішучим діям командира роти молодшого лейтенанта Олега Ліденка і командира взводу Зураба Чіхелідзе втрат серед українських військовослужбовців і мирного населення не було.

«Операція була проведена без порушень Мінських домовленостей», - наголосив експерт.

Як повідомляв УНІАН, не дивлячись на досягнуту у Мінську домовленість щодо припинення вогню з 1 липня, з настанням поточної доби терористи двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.