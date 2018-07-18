Бойовики на Донбасі знизили активність розвідки позицій українських військових

За даними штабу, 17 липня засобами ППО було зафіксовано випадок прольоту ворожого безпілотника, який ідентифіковано як «Орлан-10» російського виробництва.

За минулу добу бойовики на Донбасі дещо знизили активність ведення розвідки позицій українських військовослужбовців.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру Операції об'єднаних сил Анатолій Стельмах.

За його словами, противник дещо знизив активність ведення розвідки позицій українських військовослужбовців.

«Так, упродовж минулої доби засобами протиповітряної оборони було зафіксовано один випадок прольоту ворожого безпілотного літального апарата, який ідентифіковано як «Орлан-10» російського виробництва. Він здійснював політ уздовж лінії розмежування і зайшов на територію, підконтрольну уряду України», - сказав речник.

Він зазначив, що «з метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби, вогневі засоби приводились у бойову готовність «Повна». Внаслідок застосування радіоперешкод за 5 хв безпілотний літальний апарат залишив зону ураження.

Таким чином, підсумував Стельмах, ситуація на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою. Противник продовжує порушувати режим припинення вогню найбільш активно на Донецькому та Маріупольському напрямках.

Крім того, зауважив він, криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі.

Стельмах також повідомив, що напередодні на КПВВ «Мар'їнка» прикордонний наряд виявив в автомобілі медичні препарати, які з ознаками контрабанди намагався провести громадянин України. Загальна сума оцінки товару становить понад 90 тис. грн.

Також минулої доби військовослужбовці ОС доставили гуманітарну допомогу від благодійних організацій місцевому населенню селищ Водяне та Уманське.