Доба на Донбасі: бойовики вели вогонь на всіх напрямках, загинув військовий, ще двох поранено

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів обстріляли позиції українських захисників.

Упродовж минулої доби, 17 липня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ. Важке озброєння не застосовувалось.

Про це пише Операція об'єднаних сил в Facebook. "Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Оріхового, Новолуганського, Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика. Вчора, внаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними розвідки трьох окупантів було знищено і трьох поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів обстріляли позиції українських захисників біля Троїцького, Світлодарська, Луганського, Авдіївки, Водяного та Лебединського. Тричі ворог застосував 82-мм міномети.

Раніше повідомлялося, що під Горлівкою було знищено ворожого снайпера.