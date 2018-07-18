Доба на Донбасі: бойовики вели вогонь на всіх напрямках, загинув військовий, ще двох поранено

07:28, 18 липня 2018
Війна
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Важке озброєння не застосовувалось / фото УНІАН

Про це пише Операція об'єднаних сил в Facebook. "Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Оріхового, Новолуганського, Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика. Вчора, внаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними розвідки трьох окупантів було знищено і трьох поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів обстріляли позиції українських захисників біля Троїцького, Світлодарська, Луганського, Авдіївки, Водяного та Лебединського. Тричі ворог застосував 82-мм міномети.

Раніше повідомлялося, що під Горлівкою було знищено ворожого снайпера.

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Теги: #Донбас#війна#обстріли