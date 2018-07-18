Доба на Донбасі: бойовики вели вогонь на всіх напрямках, загинув військовий, ще двох поранено
Упродовж минулої доби, 17 липня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ. Важке озброєння не застосовувалось.
Про це пише Операція об'єднаних сил в Facebook. "Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Оріхового, Новолуганського, Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика. Вчора, внаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, за даними розвідки трьох окупантів було знищено і трьох поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів обстріляли позиції українських захисників біля Троїцького, Світлодарська, Луганського, Авдіївки, Водяного та Лебединського. Тричі ворог застосував 82-мм міномети.
Раніше повідомлялося, що під Горлівкою було знищено ворожого снайпера.