Захоплювали Крим: в мережі показали знищених на Донбасі російських військових (фото)

10:12, 16 липня 2018
Війна
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Прапорщик батальйону зв'язку 18 омсбр Мазудін Неджефов / Necro Mancer

На Донеччині ліквідували двох російських військових, які отримали нагороди за окупацію Криму. Так, були знищені прапорщик батальйону зв'язку 18 омсбр Мазудін Неджефов і водій того ж батальйону Імідвар Айдаміров.

Про це повідомив український блогер Necro Mancer у своєму Twitter.

Водій того ж батальйону Імідвар Айдаміров / Necro Mancer

"Неджефов отримав значок "за відпочинок в Криму", відправився в останній похід на Донбас і повернувся з нього з "орденом Мужності". Історія водія того ж батальйону Айдамірова відрізняється не дуже сильно: значок за Крим, поїздка на Донбас, 15 серпня ростовський госпіталь 24 серпня - смерть", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, бойовики більше 300 разів порушили "хлібне перемир'я". Бойовики під час "хлібного перемир'я" використовують стрілецькe збро., міномети, РПГ, гранатомети.

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Теги: #Донбасс#боевики