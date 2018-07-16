Захоплювали Крим: в мережі показали знищених на Донбасі російських військових (фото)

Обидва російських бойовика отримали нагороди за захоплення Криму.

На Донеччині ліквідували двох російських військових, які отримали нагороди за окупацію Криму. Так, були знищені прапорщик батальйону зв'язку 18 омсбр Мазудін Неджефов і водій того ж батальйону Імідвар Айдаміров.

Про це повідомив український блогер Necro Mancer у своєму Twitter.

"Неджефов отримав значок "за відпочинок в Криму", відправився в останній похід на Донбас і повернувся з нього з "орденом Мужності". Історія водія того ж батальйону Айдамірова відрізняється не дуже сильно: значок за Крим, поїздка на Донбас, 15 серпня ростовський госпіталь 24 серпня - смерть", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, бойовики більше 300 разів порушили "хлібне перемир'я". Бойовики під час "хлібного перемир'я" використовують стрілецькe збро., міномети, РПГ, гранатомети.