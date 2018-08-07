Минулої доби на Донбасі зазнали поранень троє українських військових

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено, ще чотири дістали поранення.

Протягом минулої доби, 6 серпня, бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на сході України, у тому числі 4 рази із важкого озброєння. Поранення дістали троє українських військових.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Обстріли здійснювалися по українських захисниках Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Поряд із цим, противник обстріляв позиції ЗСУ біля Новолуганського та Лебединського із 82-мм мінометів, а захисники Авдіївки зазнали обстрілу із мінометів калібром 120 та 82 мм. Також ворог застосовував міномет калібром 120 мм по позиціях українських військових біля Гнутового.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Лебединського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

За даними розвідки одного окупанта знищено, чотири дістали поранення.

Напередодні повідомлялось, що кількість важкого озброєння і військової техніки на тимчасово окупованій території Донецької області зросла у 8,5 разів.