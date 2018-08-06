Кількість важкого озброєння і військової техніки на окупованій частині Донбасу зросла майже вдесятеро - українська сторона СЦКК

Така безпрецедентна активність збройних формувань РФ призвела до різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування.

Кількість важкого озброєння і військової техніки на тимчасово окупованій території Донецької області зросла у 8,5 разів.

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Про це повідомляється на сторінці операції Об’єднаних сил з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

«Відзначається зростання напруженості у зв'язку з постійним та демонстративним порушенням Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Порівняно з червнем 2018 року, у липні СММ ОБСЄ зареєструвала безпрецедентне - у понад 200 одиниць, або у 8,5 разів - зростання кількості важкого озброєння і військової техніки, виявлених на тимчасово окупованій території Донецької області, розміщення яких у даних районах є грубим порушенням Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зареєстровано до двох танкових батальйонів, два дивізіони самохідної артилерії, дивізіон буксируваних гаубиць, до ста одиниць ББМ, засоби протиповітряної оборони тощо.

Зазначається, що така активність збройних формувань РФ призвела до різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування.

Українська сторона СЦКК вважає неприпустимим продовження порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань РФ, які мають системний характер та призводять до ескалації напруги як на лінії розмежування, так і в цілому в районі проведення операції Об’єднаних сил.