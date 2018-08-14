Доба на Донбасі: бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях ООС

Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військових.

Минулої доби бойовики російських окупаційних військ 41 раз відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі 11 разів із важкого озброєння.

Як повідомили у прес-службі ООС, внаслідок бойових дій два українських військовослужбовця отримали поранення.

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"Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Троїцького, Новозванівки, Новолуганського, Південного, Майорська, Залізного, Північного, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Новотошківського, із мінометів калібром 120 мм наші позиції біля Залізного, Північного та Богданівки, а із мінометів калібром 82 мм – позиції біля Новозванівки, Троїцького, Авдіївки та Водяного", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що під час обстрілів бойовики використовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих напрямках - озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси. Відмічено також застосування артилерії калібром 122 мм та мінометів.

За даними розвідки двох окупантів знищено, п’ять дістали поранень.

Упродовж поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Павлопіль та Широкине.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляють, що зафіксували велике зосередження важкої зброї на окупованих територіях Донбасу та сотні ящиків з боєприпасами і снарядами.