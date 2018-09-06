У "батальйоні Мотороли" був підрозділ для грабежу будинків жителів Донбасу – екс-бойовик з РФ

Колишній бойовик стверджує, що звинуватив у мародерстві терориста "Моторолу", ліквідованого в 2016 році.

Російський військовий злочинець, виходець з Башкортостану Олексій Скворцов на прізвисько «Шпак», який воював на Донбасі у складі різних НЗФ, розповів в інтерв'ю про злочинність в батальйоні "Спарта".

Як повідомляє «Інформаційний спротив», ватажки і їх підлеглі, за словами "Шпака", не гребували мародерством, розграбуванням російської "гуманітарної" військової амуніції.

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Бойовик розповів, що «Спарту» він покинув через розбіжності з ватажком формування «Мотороли». «Шпак» стверджує, що звинуватив у мародерстві самого «героя новоросії», ліквідованого в 2016 році. Також Скворцов був незадоволений тим, що поранені бойовики залишаються без медичної допомоги. Скандали з «Моторолою» доходили до стрільби прямо в приміщенні, каже найманець.

При цьому «Шпак» стверджує, що сам не замішаний в мародерстві та продажі російської гуманітарки, а навпаки, отримував по пиці від комбата першого батальйону за те, що намагався заперечити проти свавілля.

«Там окремі люди, окрема бригада, яка розкрадала будинки людей, які перебували на близькому фронті. Цей взвод кидав своїх поранених напризволяще», - говорить «Шпак».

У одного з бойовиків «Спарти» з позивним «Чечен» була своя бригада, «він мародерив будинки на лінії фронту, нібито для допомоги батальйону для поранених, хоча їм допомоги не надавали, їх списували».