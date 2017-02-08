РосЗМІ: "Гіві" підірвали свої ж

Про це повідомляє російський телеканал «360» з посиланням на джерело.

Джерело телеканалу звернуло увагу на те, що вибух влаштували всередині бази штабу «Сомалі». Наголошується, що люди, які влаштували "теракт", ймовірно, хотіли вбити не тільки ватажка.

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«Цей теракт не можна класифікувати, як втручання ззовні - бомба була закладена саме в приміщенні. Жодних точкових пострілів з боку України зафіксовано не було. З цього можна зробити висновок, що „Гіві“ підірвали свої ж, за аналогією з Арсеном Павловим (він же „Моторола“)», - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".

Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика «Гіві». У свою чергу в Кремлі заявили про непричетність російської сторони до знищення у тимчасово окупованому Донецьку бойовика Михайла Толстих «Гіві».