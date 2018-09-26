Один загинув, троє поранені - на Донбасі бойовики помилково обстріляли групу російських військових

Внаслідок цього обстрілу один російський військовослужбовець загинув, троє отримали важкі поранення.

На тимчасово окупованому Донбасі підрозділ противника помилково відкрив вогонь по групі російських військовослужбовців, в результаті чого є загиблий і поранені.

Читайте такожРосійські сапери підірвали магазин на Донбасі, постраждали цивільні - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

«Зі збільшенням тривалості темної пори доби загострилися проблеми з психікою серед більшості російських військовослужбовців, що обумовило зростання кількості випадків відкриття ними т.зв. «дружнього вогню»», - зазначив він.

«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, особовий склад одного з передових підрозділів противника без попередження відкрив вогонь по групі російських військовослужбовців, які ввечері виходили з району заготівлі дров. У результаті один військовослужбовець загинув, трьох важко поранено», - сказав Гуцуляк.

Він додав, що командування російських окупаційних військ приховує причину цієї події та намагається використати її для звинувачення Об’єднаних сил у нібито провокаційних обстрілах.