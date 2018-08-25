З початку доби на Донеччині зафіксовано 6 прицільних ворожих обстріли

З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів, втрат серед українських військових немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

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"З початку доби зафіксовано 6 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. З опівночі окупанти вели обстріл оборонних позицій Об’єднаних сил поблизу Південного. Ворог випустив близько 10 мін калібру 120 мм, та ще понад 20 мін 82-го калібру, вів обстріл з гранатометів", - повідомив речник Міноборони.

Також з гранатометів та іншого піхотного озброєння російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли наших захисників поблизу н.п. Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка.

Гуцуляк зазначив, що втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби, 24 серпня, бойовики російсько-окупаційних бандформувань 39 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, один український військовий загинув.