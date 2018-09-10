У "ДНР" розформували "елітні" підрозділи Захарченка - розвідка

Після ліквідації Захарченка окупанти вирішили розформувати деякі терористичні підрозділи.

На Донбасі у поспіху розформували "елітні" підрозділи охорони та спеціального призначення, які безпосередньо підпорядковувались колишнім ватажкам "ДНР".

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Про це під час брифінгу, посилаючись на дані ГУР Міноборони України повідомив речник МО Дмитро Гуцуляк.

"Особовий склад розформованих підрозділів передано у підпорядкування 1 АК російсько-окупаційних військ", - зазначив він.

За даними української розвідки, при перевірці було також виявлено підрозділ "мертвих душ", в якому нібито бойовики більше трьох місяців перебувають на лікуванні.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.