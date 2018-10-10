У Росії призначили нового "куратора" "ЛДНР"

До цього Олексій Філатов займався відносинами з Південною Осетією.

Новим "куратором" угруповань "ДНР" і "ЛНР" в Росії призначено Олексія Філатова.

До цього він займався відносинами з Південною Осетією і його підвищили, повідомив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков у коментарі ТАСС.

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"Олексій Філатов тепер займається "гуманітарною і політичною взаємодією" з "ДНР" і "ЛНР". Зокрема, він відповідає за взаємодію з Донбасом з питань "виборчої кампанії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли росЗМІ, помічник президента РФ Владислав Сурков зустрівся у середу в Москві з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним.