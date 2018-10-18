США хочуть передати українській армії фрегати Oliver Hazard Perry для захисту на Чорному та Азовському морях

Зазначені кораблі можуть значно підвищити обороноздатність ЗСУ на Чорноморському і Азовському театрі військових дій.

США запропонували Україні фрегати типу Oliver Hazard Perry в рамках програми "Надлишкове майно". Керівництво США направило через військового аташе посольства Сполучених Штатів лист на адресу Міноборони України про надання військово-технічної допомоги Військово-морським силам ЗСУ.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал" з посиланням на власні джерела.

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"У числі запропонованого розглядається питання про отримання фрегатів типу "Oliver Hazard Perry", які знаходяться у розпорядженні ВМС США і можуть бути передані в рамках програми "Надлишкове майно" (Excess Defense Article)", - йдеться в повідомленні.

Зазначені кораблі можуть значно підвищити обороноздатність ЗСУ на Чорноморському і Азовському театрі військових дій.

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