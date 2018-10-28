ОБСЄ втратила безпілотник, який спостерігав за технікою окупантів на Донбасі

Апарат не повернувся на станцію ОБСЄ біля Степанівки і вважається втраченим.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила над окупованою частиною Донбасу свій безпілотник, що фіксував пересування російської військової техніки.

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Як зазначається в повідомленні СММ, вночі (1:18) 27 жовтня під час польоту поблизу окупованого селища Калинове безпілотник зафіксував ЗРК «Оса» (9 К33 «Оса») та паливну цистерну на сході від окурованого Нижньокринського.

Далі БПЛА направили на північ, до Саурівки. В 1:36 він зафіксував конвой з семи вантажівок на грунтовій дорозі біля кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску. Задля подальшого спостереження за конвоєм апарат скерували на південь. В 01:53 зв'язок з БПЛА було втрачено.

Приблизно за 35 хвилин до цього апарат зіткнувся з перешкодами для сигналу, що повторювались з певною періодичністю.

БПЛА не повернувся на станцію контролю біля Степанівки і вважається втраченим.

Напередодні повідомлялось, що в окупованому районі Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували колону з російськими вантажівками «гуманітарної допомоги».