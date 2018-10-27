На Донбасі зафіксували 45 вантажівок російського «гумконвою» - штаб ООС

10 автомобілів у цій колоні - військового зразка.

В окупованому районі Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували колону з російськими вантажівками «гуманітарної допомоги».

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

Згідно з інформацією, колона складає 45 вантажівок з російськими номерними знаками та написами “Гуманітарна допомога”, які рухались у західному напрямку неподалік Макіївки. 10 автомобілів у цій колоні - військового зразка.

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Крім того за повідомленням штабу ООС, упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Опорні пункти наших військ на Приазов’ї, поблизу Водяного, обстріляні з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, вдруге ворог, крім кулеметів, застосував у районі цього населеного пункту ще й гранатомети. Підрозділи, що обороняються, гідно відповідали. Не полишають окупанти у спокої воїнів Об'єднаних сил неподалік Пісків та Опитного. Тут противник вів прицільний вогонь з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем.