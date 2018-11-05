Бойовикам на Донбасі поставили гвинтівки з обвісом російського виробництва

Розробкою РФ, зокрема, є тактична цівка, що дозволяє закріплювати на гвинтівку додаткове устаткування на кшталт прицілу.

Бойовики застосовують на Донбасі модернізовані снайперські гвинтівки Драгунова (СГД), обвіс на які був розроблений та виготовлений у Росії. Фото СВД на своїй сторінці у соціальній мережі «Вконтакті» опублікував один із найманців Руслан Псеуш, який воює у так званій «військовій розвідці» «ДНР».

Про це на своєму сайті повідомляють представники Фонду «Повернись живим».

Інструктор зі снайпінгу Фонду визначив, що розробкою РФ, зокрема, є тактична цівка, що дозволяє закріплювати на гвинтівку додаткове устаткування на кшталт прицілу.

«Також нетиповим є ДГК – дулове гальмо-компенсатор, з якого на фото стирчить шомпол. До речі, чистити гвинтівку у такий спосіб – справжнє блюзнірство, це дуже шкодить зброї і псує її. Також можу відзначити сошки (спеціальні «ніжки», що їх використовують для зручності стрільби лежачи). Ці, що на знімку, досить непогані – Atlas Bipod, коштують приблизно 300-400 доларів. Сошки, на відміну від тактичної цівки, виготовляються у США, а не в РФ», – прокоментував інструктор фонду.

Проте найбільше вражає ціна прицілу на модернізованій СГД бойовика. Приціл на фото – від Nightforce NXS. Залежно від комплектації він може коштувати від 2 до 3 тис. доларів.

«Обвіс на цю СГД, якщо приціл «тягне» на 3 тис. доларів, коштує приблизно 5 тис. «зелених». У гривнях це десь 140 тис. Певен, ніхто не думає, що «простий хлопець з Донбасу» може придбати собі гвинтівку з подібними комплектуючими. І така зброя в сукупності з досить якісними новими снайперськими набоями з РФ 7н34, що їх використовують бойовики, може наробити чимало біди на відстань 1000 метрів і навіть трохи більше», – підсумував інструктор.