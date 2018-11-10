Минулої доби на Донбасі загинуло двоє українських військових

За даними розвідки, протягом минулої доби, двох російських окупантів знищено, ще два - отримали поранення.

Упродовж минулої доби, 9 листопада, окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. Тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Внаслідок бойових дій, два українських військовослужбовці отримали смертельні поранення, повідомили у прес-службі ООС.

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Ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського. Саме неподалік цього населеного пункту на Світлодарському напрямку, окупанти проявили найбільшу вогневу активність. Біля Кримського, під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру, наші позиції обстрілював снайпер", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, протягом минулої доби, двох російських окупантів знищено, ще два - отримали поранення.

Сьогодні, 10 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає.