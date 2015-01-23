Бойовики розгорнули в районі Макіївки реактивну систему залпового вогню «Смерч» - Тимчук (відео)

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

На позиціях північно-західніше н. п. Макіївка розгорнуто підрозділ РСЗВ «Смерч» бойовиків. Завдання підрозділу - вогнева підтримка підрозділів терористів на донецькому напрямку.

Крім того, бойовики перекинули свої війська в район Донецька.

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«Противник продовжує перекидання підкріплень на «передній край» у районі н. п. Донецьк. Зафіксовано переміщення з південних в західні райони н. п. Донецьк «піхотних» підрозділів і до 15 од. бронетехніки (включаючи 7 танків). Одночасно зафіксовано переміщення з південних районів Донецька в бік н. п. Докучаєвськ посиленою танкової роти», - пише Тимчук.

За інформацією ІС, тактичні групи російсько-терористичних військ в районі Пісків та Авдіївки отримали за добу в якості заповнення втрат як мінімум 10 танків і 8 бойових броньованих машин, а також близько 300 бойовиків і російських найманців в якості маршового поповнення.