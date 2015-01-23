Бірюков опублікував для Лаврова докази присутності російських військових на Донбасі (фоторепортаж)

Радник Президента України Юрій Бірюков показав фотографії знешкоджених вантажівок з російськими військовими на Донбасі.

"Абсолютно нешанований товариш Лавров (МЗС РФ Сергій Лавров - прим.УНІАН)! От ви всі стверджуєте, що російських військовослужбовців у Донецьку немає, що все це підступи та інсинуації. Сьогодні на світанку дві вантажівки з особовим складом (ДНР? Росії?), кілька стоволів МТ-12 (Рапіра) під прикриттям БМП та БТР висувалися на штурм Донецького аеропорту. Наша розвідка навела нашу ж арту, ті відпрацювали. І вже ніхто і нікуди не висувався більше", - пише він на своїй сторінці у Facebook.

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Бірюков зазначив, що загинули більше 20 бойовиків та росіян, з десяток тепер перебувають у полоні, їх допитають після надання медичної допомоги.

"Командування АТО покликало нас на збір речових доказів і на фотофіксацію. Під гуркіт пострілів - завдання виконали. А тут ще й кореспондент Los Angeles Times. Незручно якось, як тепер говорити про те, що тут немає росіян?" - звернувся помічник Президента до Лаврова.

Увага! Фотографії містять сцени смерті, їх перегляд не рекомендується особам до 18 років.