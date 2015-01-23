Військові в Опитному і Водяному знищили більше 50 терористів, ще 5 взяли в полон

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства оборони України.

«В ході бойових дій у населених пунктах Опитне та Водяне Донецької області військовослужбовцями Збройних сил України розгромлений батальйон бойовиків», - йдеться в повідомленні.

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За даними Міноборони, «українські військовослужбовці знищили більше 50-ти терористів, 5 осіб знаходяться у полоні українських військових, захоплено 2 БМП та артилерійське озброєння противника, знищено 4 танки, автомобільна техніка та боєприпаси терористів».