Військові в Опитному і Водяному знищили більше 50 терористів, ще 5 взяли в полон
19:02, 23 січня 2015Війна
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Українські військові в ході бойових дій у населених пунктах Опитне та Водяне Донецької області розгромили батальйон бойовиків та знищили їхню техніку.
REUTERS
Про це повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства оборони України.
«В ході бойових дій у населених пунктах Опитне та Водяне Донецької області військовослужбовцями Збройних сил України розгромлений батальйон бойовиків», - йдеться в повідомленні.
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За даними Міноборони, «українські військовослужбовці знищили більше 50-ти терористів, 5 осіб знаходяться у полоні українських військових, захоплено 2 БМП та артилерійське озброєння противника, знищено 4 танки, автомобільна техніка та боєприпаси терористів».
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