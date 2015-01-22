В НАТО констатують отримання бойовиками на Донбасі нового військового обладнання

23:20, 22 січня 2015
Війна
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В НАТО констатують наявність нового військового обладнання в розпорядженні бойовиків, але не можуть назвати кількість російських військових, які можуть бути присутні на території України. 

REUTERS


Про це у четвер в Брюсселі по завершенні засідання військового Комітету НАТО сказав командувач військами НАТО в Європі, генерал Філ Брідлав, передає власний кореспондент УНІАН.

”Ситуація в Україні не добра. Бої інтенсифікувалися. Але зараз я не можу підтвердити цифри, які навів президент Порошенко (9 тисяч російських військових - УНІАН). Але ми бачимо, що сили, які підтримуються Росією, мають оновлені можливості, щоб тиснути на українські війська. Це викликає занепокоєння”, - сказав він.

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Генерал уточнив, що під оновленими можливостями він має на увазі системи повітряної оборони, електронні військові системи.

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