За добу в зоні АТО загинули 5 військовослужбовців, 23 -поранені
10:11, 30 січня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинули 5 військовослужбовців, 23 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
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"Під час обстрілів, бойових зіткнень Україна втратила 5 військовослужбовців, ще 23 отримали поранення різного ступеня тяжкості ", - сказав він.
Також він повідомив, що в лікарнях і госпіталях знаходяться 390 військових, у тому числі 11 тяжкопоранених.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в результаті бойвих дій загинуло 5 українських військовослужбовців, ще 29 отримали поранення.
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