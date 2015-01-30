За добу в зоні АТО загинули 5 військовослужбовців, 23 -поранені

Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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"Під час обстрілів, бойових зіткнень Україна втратила 5 військовослужбовців, ще 23 отримали поранення різного ступеня тяжкості ", - сказав він.

Також він повідомив, що в лікарнях і госпіталях знаходяться 390 військових, у тому числі 11 тяжкопоранених.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в результаті бойвих дій загинуло 5 українських військовослужбовців, ще 29 отримали поранення.