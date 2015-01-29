За добу загинули 5 українських військових, ще 29 поранені - штаб АТО

13:10, 29 січня 2015
Війна
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Упродовж минулої доби в зоні АТО загинули п’ятеро українських військовослужбовців, 29 отримали поранення.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойвих дій ми втратили п’ятьох українських військовослужбовців, ще 29 отримали поранення", - сказав Лисенко.

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За його словами, в зоні АТО дещо зменшилася кількість атак з боку терористів через втрати в живій силі та техніці, противник загалом здійснює обстріли українських позицій з далеких відстаней.

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