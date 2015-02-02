Бойовики обстріляли центр Попасної з "Градів" - Москаль

Два снаряди вибухнули за тридцять метрів від будівлі райдержадміністрації якраз у той момент, коли там зібралися люди, щоб сісти в автобус і виїхати в безпечне місце. Дивом ніхто не постраждав, обійшлося без поранених і загиблих, повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

"Попасна зараз одна з найгарячіших точок на контрольованій Україною території Луганщини", - повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

Читайте такожУ Луганській області під обстрілами загинули двоє мирних жителів"Обстріли тут практично не припиняються. Минулого тижня терористи так само з «Градів» обстріляли житловий квартал, поблизу якого евакуювали пацієнтів психоневрологічного інтернату (тоді були поранені двоє мирних мешканців). Зараз – знову аналогічний випадок. Немає жодних сумнівів, що стріляють цілеспрямовано туди, де накопичуються групи людей. Військові це чи цивільні – для бойовиків немає ніякого значення", - заявив він.