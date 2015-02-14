Терористи "прокололися", видавши в ефірі сепаратистського каналу вкрадені в Криму "Гради" за техніку ЗСУ

Днями в ефірі проросійського терористичного телеканалу бойовики самостійно оприлюднили докази присутності російського озброєння на території Українського Донбасу, повідомляє Міноборони.

У відеосюжеті йшла мова про нібито залишені українськими військовими в боях в зоні проведення АТО бойові машини БМ-21 та 122-мм реактивні снаряди (РС) до них. В підтвердження цього приводилися кадри, на яких зображені дані бойові машини та ящики з боєприпасами до них.

Так, терорист з позивним “Сентябрь” розпечатує один з ящиків з боєприпасами та зачитує записи в упаковочному листі, згідно якого дані боєприпаси упаковували військовослужбовці ЗС України майор Колосовський В.В., капітан Чурілов В.С. та капітан-лейтенант Гісс С.О.

Читайте такожПомилка в мінському договорі доводить участь Росії в українському конфлікті - фінські політологиДані військовослужбовці проходили військову службу у військовій частині А2327 (51 об’єднаний склад озброєння і майна АР Крим) та за інформацією, наданою Головним управлінням ВСП у ЗС України, не вийшли з тимчасово окупованої території. Дані боєприпаси належали зазначеній військовій частині та зберігалися на технічній території №2 (с. Міжгір’я Білогірського р-ну, АР Крим), де вказані офіцери брали участь в інвентаризації майна під час переформування військової частини протягом листопада-грудня 2013 року. Саме тому їхні прізвища зазначені в упаковочному листі.

При цьому, останнє переміщення 122-мм РС в межах АР Крим було здійснене ще 18.11.2013. В період з грудня 2013 року аж до часу захоплення військової частини А2327 (51 осоім, АР Крим) підрозділами ЗС РФ у березні 2014 року, переміщення 122-мм РС з технічної території № 2 (с. Міжгір‘я Білогірського р-ну, АР Крим) не відбувалось взагалі, тим більше за межі АР Крим.

Таким чином, дані боєприпаси могли опинитися в зоні проведення АТО тільки внаслідок їх передачі з тимчасово окупованої території АР Крим військовими підрозділами РФ.