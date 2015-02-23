В Кримське починають повертатися мирні жителі

Про це повідомляє прес-служба глави Луганскьої ОДА Генадія Москаля.

За його словами, зараз Кримське є одним з найбільш постраждалих внаслідок бойових дій сіл на контрольованій Україною території Луганської області. Тут обстрілами пошкоджені кілька сотень будинків, деякі з яких зруйновані повністю, перебита вся інфраструктура.

Добратися в село на звичайному транспорті неможливо — автотраса Бахмутка прострілюється бойовиками, а з боку Світличного ґрунтова дорога розбита важкою технікою. Людей доставляють до домівок військовослужбовці на армійських всюдиходах.

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«Оскільки село фактично заблоковане, возити сюди товар неможливо, тому торгові точки за винятком одного магазину зачинені. Селянам допомагають військові, однак доставляти продукти сюди все одно необхідно. Зараз цим займається облдержадміністрація. У Кримському залишається понад триста мешканців, яких необхідно забезпечити всім необхідним для нормального життя», - сказав Москаль.