Президент підписав закон про поводження з військовополоненими

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з законом від 3 лютого 2015 року, Кабінет міністрів уповноважується встановлювати «порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період відповідно до норм міжнародного права».

Читайте такожЗ'явилося відео обміну полоненими на ДонбасіПрийняття закону, проект якого був розроблений Міністерством оборони України, було обумовлене необхідністю впорядкування питань щодо збору, охорони та забезпечення тримання військовополонених й інтернованих в особливий період.

К повідомляв УНІАН, 3 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про оборону України”, внесений Кабінетом міністрів України.