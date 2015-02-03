Рада дозволила Кабміну вирішувати, що робити з військовополоненими

За відповідний закон проголосували 283 народні депутати, передає Українська правда.

До цього в Україні не було визначено, який з органів влади повинен займатися питаннями військовополонених, поки не оголошено воєнний стан.

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Суть законопроекту полягає в тому, щоб надати Кабміну право визначати порядок поводження з полоненими та інтернованими.

Тепер, згідно із законом, Кабмін визначатиме порядок поводження з інтернованими і полоненими, "відповідно до міжнародних норм".

Як заявив депутат "Самопомочі" Павло Кишкар, зараз ні в СБУ, ні в інших силових відомств немає законодавчих підстав для здійснення обміну полоненими.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією правозахисників, у полоні у бойовиків залишаються понад 900 осіб.