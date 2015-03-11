Бойовики і Росія роблять, що хочуть, а Україна обмежена нормами права - Лубківський

Про це розповів в інтерв'ю Радіо Свобода радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"Процес (обміну полоненими - ред.) дуже сильно ускладнений, тому що ми – держава, ми – право. Ми сповідуємо і національні, і міжнародні законодавчі норми. Але інша сторона не є ані суб’єктом міжнародного права, ані не визнає ці норми. Тому процес передачі полонених, заручників є доволі складним і тривалим у часі", - розповів він.

Читайте такожНа Донбасі штабом бойовиків керує російський генерал-майор - СБУНа його думку, норми міжнародного права та Женевської конвенції для протилежної сторони є незрозумілою категорією на зразок вищої математики.

"Які Женевські конвенції?! Це – вища математика, це – такі категорії, які ані не визнаються, ані не розуміються стороною, яка незаконно утримує наших людей. Я хочу наголосити і нагадати, що всі затримані з українського боку мають статус затриманих, або заарештованих, відповідно до українського законодавства. Ми нікого незаконно не утримуємо. Ми всіх тих, хто був затриманий за вчинені злочини, трактуємо відповідно до кримінального кодексу України", - розповів Лубківський.