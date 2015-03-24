Інтенсивність бойових дій уночі впала - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з повідомленням, з 20 вечора до опівночі російсько-терористичні війська 6 разів застосували зброю, ще 2 випадки порушення режиму "тиша" зафіксовано з опівночі до 5 ранку - всього 8 разів.

Читайте такожВійськові відбили атаку бойовиків поблизу Авдіївки - прес-центр АТОЗокрема, з 21.35 і понад годину вівся вогонь зі 120-міліметрових мінометів по Пісках, а о 22.00 - по Авдіївці. Також ці населенні пункти за ніч обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів.

На Артемівському напрямку бандформування з кулемету вели вогонь у напрямку селища Ленінське. А на Маріупольському напрямку о 3.15 ночі зі стрілецької зброї били по селищу Широкине.