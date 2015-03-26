СБУ затримала міліціонера, який готувався провести диверсантів до Маріуполя

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що у рамках заходів з очищення правоохоронних органів контррозвідка СБУ викрила протиправну діяльність члена злочинної групи, який готував диверсії у Маріуполі.

Встановлено, що 41-річний мешканець Бердянська, котрий проходив службу в одному з підрозділів міліції, був завербований представником бандугруповання «ДНР» на прізвисько «Майор».

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Міліціонер-зрадник збирав та передавав терористам відомості про підрозділи ЗСУ, види озброєння.

Крім того, він отримав завдання розробити маршрути для диверсантів незаконного воєнізованого формування, зустріти їх та провести до Маріуполя.

Затриманий зловмисник повідомив слідчим СБУ, що диверсанти мали дістатися Бердянська човном з моря. За вказівкою представника терористів він повинен був зустріти спільників, супроводжувати до місця запланованого ними злочину. Під час обшуку його помешкання правоохоронці вилучили стрілецьку та автоматичну зброю з великою кількістю набоїв.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 258-3, 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала 30 осіб у ході спецоперації із "зачищення" зони АТО.