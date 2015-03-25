СБУ затримала 30 осіб у ході спецоперації із "зачищення" зони АТО

17:59, 25 березня 2015
Суспільство
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У ході спецоперації із "зачищення" зони АТО та розслідування вбивства офіцера Служби безпеки України Віктора Мандзика на сьогодні СБУ затримано 30 осіб.

Перші затримання людей зі зброєю відбулися 21 березня 2015 року у Волновасі, де було скоєно вбивство капітана СБУ / УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"… У ході розслідування вбивства офіцера СБУ Віктора Мандзика та спеціальної операції із зачищення зони АТО від незаконної зброї, контрабанди, мародерства станом на сьогодні СБУ затримала 30 осіб. Затримання відбулися в Донецькій та Дніпропетровській областях. Підозрювані чинили опір", - написав Лубківський.

За його інформацією, у зловмисників вилучено 19 автоматів, кулемет, 9 гранатометів РПГ 26, 42 підствольні гранатомети, пістолети, гранати, близько 13 тисяч набоїв різного калібру, понад 6 кг вибухівки. Перші затримання людей зі зброєю відбулися 21 березня ц.р. у Волновасі, де було скоєно вбивство капітана СБУ.

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Наступний етап спецоперації було проведено 22 березня. На території одного з дитячих закладів у Волноваському районі затримано вісім озброєних автоматичною та стрілецькою зброєю, гранатометами військовослужбовців батальйону, перебування яких у цьому місці не було обґрунтоване бойовими завданнями.

Ще десятьох озброєних громадян, які представлялися співробітниками міліції та активістами одного з громадських рухів, виявлено та затримано у одному з місцевих дачних кооперативів.

 "Триває робота із розшуку осіб, безпосередньо причетних до вбивства співробітника СБУ…Затримано чотирьох свідків скоєння цього злочину. Вони дають свідчення", - зазначив Лубківський.

Окрім того, за його словами, в ході проведення масштабних контррозвідувальних заходів оперативна група Управління СБУ в Донецькій області затримала поплічника і близьку особу до Дениса Гордєєва, який підозрюється у вбивстві офіцера СБУ.

"Мова йде про громадянина України "К" 1976 р.н., уродженця Донецької області", - повідомив радник голови СБУ.

За його даними, в ході обшуку помешкання "К" було вилучено великі грошові суми в національній та іноземній валютах.

 "Вказана особа підтвердила свої зв’язки з Гордєєвим та надала важливі дані для його подальшого розшуку", - додав Лубківський.

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