СБУ затримала 30 осіб у ході спецоперації із "зачищення" зони АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"… У ході розслідування вбивства офіцера СБУ Віктора Мандзика та спеціальної операції із зачищення зони АТО від незаконної зброї, контрабанди, мародерства станом на сьогодні СБУ затримала 30 осіб. Затримання відбулися в Донецькій та Дніпропетровській областях. Підозрювані чинили опір", - написав Лубківський.

За його інформацією, у зловмисників вилучено 19 автоматів, кулемет, 9 гранатометів РПГ 26, 42 підствольні гранатомети, пістолети, гранати, близько 13 тисяч набоїв різного калібру, понад 6 кг вибухівки. Перші затримання людей зі зброєю відбулися 21 березня ц.р. у Волновасі, де було скоєно вбивство капітана СБУ.

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Наступний етап спецоперації було проведено 22 березня. На території одного з дитячих закладів у Волноваському районі затримано вісім озброєних автоматичною та стрілецькою зброєю, гранатометами військовослужбовців батальйону, перебування яких у цьому місці не було обґрунтоване бойовими завданнями.

Ще десятьох озброєних громадян, які представлялися співробітниками міліції та активістами одного з громадських рухів, виявлено та затримано у одному з місцевих дачних кооперативів.

"Триває робота із розшуку осіб, безпосередньо причетних до вбивства співробітника СБУ…Затримано чотирьох свідків скоєння цього злочину. Вони дають свідчення", - зазначив Лубківський.

Окрім того, за його словами, в ході проведення масштабних контррозвідувальних заходів оперативна група Управління СБУ в Донецькій області затримала поплічника і близьку особу до Дениса Гордєєва, який підозрюється у вбивстві офіцера СБУ.

"Мова йде про громадянина України "К" 1976 р.н., уродженця Донецької області", - повідомив радник голови СБУ.

За його даними, в ході обшуку помешкання "К" було вилучено великі грошові суми в національній та іноземній валютах.

"Вказана особа підтвердила свої зв’язки з Гордєєвим та надала важливі дані для його подальшого розшуку", - додав Лубківський.