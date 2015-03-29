ОБСЄ зафіксувала під Широкиним масштабну мінометну перестрілку

27 березня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, перебуваючи на спостережному пункті з українського боку, зафіксувала бойову ескалацію конфлікту під Широкиним, сказано у щоденному звіті місії за 27 березня.

Члени місії нарахували понад 225 мінометних пострілів з 14:40 до 17:15.

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За їхньою оцінкою, вогонь вівся з підконтрольного українсьому уряду Бердянського (18 км на схід від Маріуполя), а більшість мін падали "в південній частині підконтрольного ДНР Широкиного", - сказано у звіті місії ОБСЄ.

Місія зафіксувала також близько 20 мінометних пострілів у відповідь з підконтрольної "ДНР" території.

Коли місія залишила пункт спостереження близько 17:15, перестрілка тривала. Згідно з даними представників України та Росії у Спільному центрі з контролю за припиненням війни, мінометний вогонь не припинявся до 18:35, а окремі постріли зі стрілецької зброї та гранатометів лунали до близько 20:40.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики "ДНР" у Широкиному погрожували спостерігачам ОБСЄ.