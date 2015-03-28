Бойовики "ДНР" у Широкиному погрожували спостерігачам ОБСЄ

28 березня, близько 10.45 ранку, бойовики "ДНР" зупинили на блокпосту в північній частині Широкине групу спостерігачів ОБСЄ, які прямували у Новоазовськ, контрольований терористами, передає ТСН із посиланням на звіт місії ОБСЄ.

Бойовик на блокпосту був вороже налаштований до спостерігачів і зажадав негайно покинути окуповану територію. Причому він демонстрував свою зброю, показуючи, що без вагань застосує її, якщо представники ОБСЄ не послухаються його, сказано у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) від 28 березня.

Читайте такожОБСЄ спростовує, що моніторингова місія була обстріляна сьогодні у Широкиному

На день раніше спостерігачі ОБСЄ зіткнулися з таким самим агресивним ставленням до себе з боку терористів. У звіті організації повідомляється, що під час відвідування контрольованої бойовиками частини Широкиного один із польових командирів сказав, що це буде останнє відвідування патруля СММ окупованої території, і якщо вони спробують повернутися, то будуть розстріляні.

Коли спостерігачі розвернули свої машини, щоб залишити блокпост, бойовик "ДНР" тричі вистрілив у повітря. Члени СММ благополучно повернулися у Маріуполь.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ до відведеної важкої техніки.