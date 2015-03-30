Розвідка повідомляє про скупчення техніки бойовиків поблизу Новоазовська

Про це в Facebook повідомляє кризовий центр "Оборона Маріуполя" з посиланням на дані розвідки.

"Розвідка сектору М доповідає про певне скупченні техніки бойовиків в районі Новоазовська, але, аналізуючи призначення цієї техніки, не можна говорити про будь-які наступальні дії", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в штабі зазначили, що сили АТО готові до будь-якого повороту подій.

Згідно з повідомленням, всього протягом вчорашнього дня бойовики вісім разів обстріляли сили АТО, сім разів у Широкіно і один - у Лебединському.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 березня бойовики завдали три вогневих удару по позиціях українських військовослужбовців.