Бойовики завдали трьох вогневих ударів по силах АТО на підступах до Маріуполя

Вночі бойовики завдали трьох вогневих ударів по позиціях українських військовослужбовців.

Про це "5 каналу" розповів речник штабу АТО сектора "М" Олег Сушинський.

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Нагадаємо, вчора, 29 березня, в селищі Гранітне Донецької області в результаті обстрілу загинув український військовий, ще один поранений боєць, повідомило видання LB.ua.

Починаючи з 17:00 бойовики обстрілювали позиції сил антитерористичної операції в Гранітному протягом близько півтора годин. Терористи використовували 122 і 152-міліметрову зброю.

Наголошується, що українські військові у відповідь не стріляли.