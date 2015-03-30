Бойовики завдали трьох вогневих ударів по силах АТО на підступах до Маріуполя
08:38, 30 березня 2015Війна
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Речник штабу АТО сектора "М" повідомляє про обстріли з боку бойовиків.
REUTERS
Вночі бойовики завдали трьох вогневих ударів по позиціях українських військовослужбовців.
Про це "5 каналу" розповів речник штабу АТО сектора "М" Олег Сушинський.
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Нагадаємо, вчора, 29 березня, в селищі Гранітне Донецької області в результаті обстрілу загинув український військовий, ще один поранений боєць, повідомило видання LB.ua.
Починаючи з 17:00 бойовики обстрілювали позиції сил антитерористичної операції в Гранітному протягом близько півтора годин. Терористи використовували 122 і 152-міліметрову зброю.
Наголошується, що українські військові у відповідь не стріляли.
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