Міноборони закупить індивідуальні аптечки для бійців АТО

Про це повідомив начальник відділу постачання медичного майна військово-медичного департаменту Міністерства оборони Володимир Прудников. "Близько 52 млн грн буде використано на закупівлю аптечок, які до кінця травня будуть поставлені у війська. Частина аптечок - 46 тис. аптечок - будуть закладені в недоторканний запас", - зазначив він.

За словами Володимира Прудникова, в цих аптечках будуть препарати вітчизняного виробництва.

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У свою чергу директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Андрій Верба зазначив, що "в кінці минулого року відбулося кілька нарад з волонтерами, прийнято протокольне рішення з залученням як фахівців Міноборони, так і волонтерів. З урахуванням нашого досвіду, за період кампанії 2014 року, у відповідності зі світовими стандартами ми погодили склад аптечки".

"Четверта хвиля мобілізації повинна закінчитися в кінці травня, і проект по закупівлі аптечок за державні кошти ми повинні закінчити також в кінці травня. Враховуючи те, що деякі підрозділи за цей час вже будуть у зоні АТО, і залишити їх без засобів індивідуального захисту ми не маємо права, тому ми завезли на наші мобільні госпіталі в зоні АТО 4000 аптечок", - повідомив Андрій Верба.