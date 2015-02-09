Велика Британія й надалі надаватиме допомогу українській армії - посол

Велика Британія виступає за дипломатичне врегулювання ситуації на сході України, але надавала і надаватиме допомогу Збройним силам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт сьогодні після завершення зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком.

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“Велика Британія рішуче підтримує український народ та уряд у захисті незалежності та у здійсненні реформ. Над врегулюванням української кризи потрібно працювати як на політичному, так і на економічному та дипломатичному рівнях, і Британія займала провідну роль у питанні суворих санкцій проти Росії та продовжує співпрацювати з міжнародними колегами над дипломатичним вирішенням ситуації, що склалася”, - сказав посол.

При цьому, за його словами, Британія вважає важливим посилювати співпрацю з Україною у сфері оборони. “І сьогодні ми надаємо Україні захисне спорядження: спальні мішки, аптечки тощо. Ми й надалі розглядатимемо, яку ще допомогу ми можемо надати для нашої підтримки України в захисті її територіальної цілісності та протистоянні агресії”, - сказав Сміт.