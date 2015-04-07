Командир бойовиків розповів про спробу чеченців закопати Губарєва
07:41, 07 квітня 2015Війна
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Чеченці, воюючи на боці бойовиків "ДНР", намагалися закопати живцем одного з лідерів донецьких сепаратистів Павла Губарєва.
Губарєва нібито намагалися закопати / Фото УНІАН
Про це розповів командир бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський в інтерв'ю Forbes.
Він назвав подію "скандалом".
Читайте такожКадировці викрали і піддали Губарєва "грубому насильству" в помсту за вбитих товаришів - ЗМІ"Чеченці викрали одного з зачинателів донецького сепаратизму, якого поважають у регіоні, Павла Губарєва, і спробували закопати його живцем. Начебто Губарєв зле відгукнувся про Рамзана Кадирова", - переказує видання слова Ходаковського.
Як заявив бойовик, вже "в процесі закопування" з'ясувалося, що образи Кадирова - "качка". Інцидент зам'яли, але чеченців з Донбасу після цього нібито «попросили».
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