Російські ЗМІ звинуватили Україну в монопольному виробництві "Буків"

Про це йдеться в сюжеті російського телеканалу НТВ за 5 квітня (з 3:40).

"Юрій Кнутов (директор музею військ протиповітряної оборони - ред.), колишній офіцер ППО, який чудово знає всі особливості системи "Бук", запевняє, що ця модифікація пускової установки була придумана, випускалась і досі випускається тільки в Україні, у Запоріжжі", - говориться у сюжеті.

Читайте такожРосійський канал видав Луганськ за Красноармійськ, аби звинуватити Україну в катастрофі MH17Військовий експерт Сергій Згурець прокоментував для Радіо Свобода таку інформацію. Він наголосив, що Україна системи «Бук» використовує, але не виготовляє.

«Україна використовувала лише ті версії зразків «Бук», які вона отримала після розпаду Радянського Союзу, за цей час ніяких робіт, пов’язаних зі створенням чи виробництвом якогось «українського» «Буку», не робилось. Фактично і до сьогодні питання модернізації «Буків» в Україні в повній мірі не вирішено. Ці «Буки» виготовлялись лише на підприємствах Росії. Жодне підприємство (в Україні – ред.) «Буки» не виготовляло, вони здійснювали окрему модернізацію окремих елементів цієї системи, замінювало там лампи на транзистори… Але це ніяким чином не дозволяє говорити, що вони виготовлялись на території України або якоїсь іншої пострадянської держави», – заявив Згурець.