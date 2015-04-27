ЗМІ: Руфер Mustang Wanted воює в Широкиному
13:39, 27 квітня 2015Війна
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Руфер, який розмалював зірку в Москві в національні кольори України, зараз воює в "Азові".
Руфер Мустанг воює в "Азові", повідомляють ЗМІ / facebook.com/mustang.wanted.25
Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-службу полку "Азов".
"Mustang Wanted (Павло Геннадійович Ушивець) український руфер в даний момент перебуває в Широкиному і в званні рядового воює у складі полку "Азов", - сказано в повідомленні.
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0629
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