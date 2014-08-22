"Вандал", що пофарбував у синьо-жовтий зірку висотки в Москві, виявився українським руфером

Про це він повідомив в соцмережах.

"Я і є той самий чоловік, який у пориві щирих патріотичних почуттів забрався на дах висотки на Котельницькій набережній, і перефарбував зірку, що її прикрашає, в кольори нашого рідного українського прапора, а потім там же підняв прапор незалежної України, про що у мене є фото та відео докази", - написав він.

Руфер зажадав звільнити громадян Росії, яких заарештували служителі "відомого своєю справедливістю Російського правосуддя" а також висловив готовність обміняти себе на Надію Савченко.

Читайте такожЗа синьо-жовту зірку на шпилі московської висотки вже затримали 4 активістів"Визнаю себе винним у «хуліганстві» і готовий постати перед цим судом в обмін на звільнення прекрасної сміливої української дівчини - Надії Савченко. Вона точно ні в чому не винна, а я-то хоч зірку пофарбував", - написав він.

За словами Григорія, він працював усю ніч, до 6 ранку.

"Свій вчинок вважаю арт-перформансом і присвячую його Дню Незалежності України, а також всім хлопцям, які захищають зараз мою Батьківщину! Слава Україні!", - закінчив звернення руфер.