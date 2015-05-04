Поранений в Пісках боєць батальйону "ОУН" помер у лікарні
17:54, 04 травня 2015Війна
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Поранений в Пісках український боєць з позивним Лимон помер сьогодні в лікарні.
REUTERS
Про це батальйон "ОУН" повідомив на своїй сторінці в соцмережі.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 5 отримали поранення"З великою скорботою сповіщаємо, що друг Лимон, Дмитро Афанасьєв, який був вчора поранений в селі Піски, сьогодні вранці помер від отриманих ран", - йдеться в повідомленні.
Хлопець був родом з Краматорська.
З великою скорботою сповіщаемо, що один Лимон, Дмитро Афанасьєв, якого було вчора поранено селі Піски сьогодні вранці п...Posted by Батальйон «ОУН» on Monday, 4 May 2015
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