Поранений в Пісках боєць батальйону "ОУН" помер у лікарні

Про це батальйон "ОУН" повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 5 отримали поранення"З великою скорботою сповіщаємо, що друг Лимон, Дмитро Афанасьєв, який був вчора поранений в селі Піски, сьогодні вранці помер від отриманих ран", - йдеться в повідомленні.

Хлопець був родом з Краматорська.