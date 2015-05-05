В зоні бойових дій немає добровольчих підрозділів - штаб АТО
02:28, 05 травня 2015Війна
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Прес-центр АТО спростував інформацію про знаходження добровольчих формувань у Донецькій та Луганській областях та їх участі в операції.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні Прес-центру АТО.
"Останнім часом в деяких ЗМІ з’явилися відомості про нібито участь представників добровольчих підрозділів у проведенні АТО. Прес-центр штабу АТО офіційно заявляє, що в районі Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей підрозділи добровольчих формувань відсутні. Завдання участі в проведенні АТО виконують виключно підрозділи Збройних Сил України, військових формувань та правоохоронних органів держави, інших суб’єктів боротьби з тероризмом", - йдеться у повідомленні.
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