В Луганській області під мінометний вогонь потрапив автомобіль, загинули мирні жителі

Про це повідомили в прес-службі голови обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Читайте такожЄдиний пункт пропуску на Артемівському напрямку можуть закрити через обстріли - прес-центр АТО

«Сьогодні (3.06) близько 7-ї години ранку під мінометний вогонь потрапив автомобіль ВАЗ-2107, у якому їхало подружжя із села Кряківка (належить до Трьохізбенської селищної ради Новоайдарського району). 67-річний чоловік та 64-річна дружина рухалися з Кряківки в бік Новоайдару і на польовій дорозі між селами Капітанове та Новоохтирка потрапили під мінометний обстріл. Обоє вони загинули», - йдеться в повідомленні.

За даними Москаля, місце обстрілу знаходиться приблизно за 20 км від Сіверського Донця, по якому проходить лінія розмежування вогню. «Очевидно, легковик із мирними мешканцями розстріляла з мінометів диверсійно-розвідувальна група бойовиків, які періодично пробираються вглиб контрольованої Україною території. Зараз на місці працюють правоохоронні органи», - поінформував Геннадій Москаль.