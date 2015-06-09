У Міноборони заявили, що Україна відвела усе важке озброєння на встановлені відстані

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міноборони України Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

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«ЗСУ відвели усе важке озброєння на встановлені відстані. Місця його дислокації перебувають під постійним моніторингом ОБСЄ», - заявила вона.