У Міноборони заявили, що Україна відвела усе важке озброєння на встановлені відстані

10:09, 09 червня 2015
Війна
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Сили антитерористичної операції відвели усе важке озброєння на встановлені відстані.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міноборони України Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

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«ЗСУ відвели усе важке озброєння на встановлені відстані. Місця його дислокації перебувають під постійним моніторингом ОБСЄ», - заявила вона.

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