У Міноборони заявили, що Україна відвела усе важке озброєння на встановлені відстані
10:09, 09 червня 2015Війна
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Сили антитерористичної операції відвели усе важке озброєння на встановлені відстані.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міноборони України Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.
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«ЗСУ відвели усе важке озброєння на встановлені відстані. Місця його дислокації перебувають під постійним моніторингом ОБСЄ», - заявила вона.
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