У Маріуполі затримали одного з ватажків терористичного угруповання "МГБ ДНР" (фото)

Служба безпеки України затримала в Маріуполі заступника командира одного з підрозділів терористичного угруповання «МГБ ДНР».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, спеціалізація цього керованого російськими спецслужбами незаконного збройного формування – вибухи у місцях масового скупчення людей, залякування населення, теракти проти представників української влади та військових.

За даними СБУ, 41-річний бойовик з червня 2014 року брав участь у військовому протистоянні на боці терористів, підшуковував спільників на підконтрольній Україні території, організовував ввезення зброї та вибухівки до Маріуполя. Мешканець Донецька був у безпосередньому підпорядкуванні «Іспанця» – другої особи в т.зв. «міністерства державної безпеки», йдеться в повідомленні.

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Також в районі проведення антитерористичної операції СБУ затримала бойовика терористичного формування «СВД Беркут», що брав участь у збройному конфлікті на сході України.

Зловмисник зізнався, що пройшов військову підготовку у російських інструкторів і служив стрілком у першій роті незаконного збройного формування. Бойовик охороняв центральне СІЗО Донецька, чергував на блокпосту поблизу шахти Скочинського в Кіровському районі Донецька.

Терорист повідомив, що в складі угруповання також є громадяни Російської Федерації, зазначили в СБУ.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.